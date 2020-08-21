كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لبنان تسجل 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجّلت لبنان 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد619 ضمن المُقيمين، و9 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات إلى 11580 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7600 فحص PCR الخاص بالفيروس، فيما ارتفعت أعداد حالات الشفاء إلى 3204 حالة ، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 116 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 22,988 مليون إصابة، بينهم أكثر من 799 ألف حالة وفاة، وأكثر من 15,616 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.