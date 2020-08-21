كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير داخلية الوفاق: نتطلع لتطوير التعاون مع مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا إن اتفاق وقف إطلاق النار برعاية ودعم الدول الشقيقة مكسبًا كبيرًا، مؤكدًا على تطلعهم لتطوير التعاون مع مصر حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "سي بي سي اكسترا"

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".