كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر واشنطن تفرض قيود على تأشيرات دخول 14 إيرانيًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها اليوم الجمعة، بقيام واشنطن بفرض قيود على تأشيرات الدخول 14 إيرانيًا بسبب مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

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وقالت إن الولايات المتحدة فرضت القيود لتورطهم في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق باغتيال شخصية إيرانية معارضة في سويسرا عام 1990"، ولم تكشف الدبلوماسية الأمريكية عن أسماء الأفراد.

وأشارت الوزارة إلى أنها أدرجت ضمن هؤلاء أيضا اسم حجة الله خدائي سوري، الذي قالت إنه بصفته مدير سجن إيفين في إيران أدار مؤسسة "كانت نموذجا للتعذيب وغيره من أساليب العقاب والتعامل الوحشي واللاإنساني والمهين".