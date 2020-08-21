كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كاتب صحفي: قرار وقف إطلاق النار في ليبيا استجابة متأخرة من السراج لمبادرة القاهرة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي، خالد محمود الصحفي بجريدة الشرق الأوسط، إن البيانات الصادرة اليوم بوقف إطلاق النار في لييبا هي استجابة متأخرة من حكومة فائز السراج لمبادة القاهرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضمنت ثوابت ليبية وطنية لحل الأزمة ولاقت اجتماع واستحسان دولي وقتها.

وأضاف محمود في اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي اكسترا" إن ما جري اليوم من إعلان عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي وحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج هو محاولة لتفادي الوصول إلى نزاع عسكري واندلاع حرب حول سرت- الجفرة.

وفي سياق منفصل وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اختطفت البعثة الأممية في ليبيا عندما قامت بتعيين ستيفاني ويليام بديلًا عن غسان سلامة الذي أبعدوه بحجة مرضه، ورفضوا تعيين بديلًا له حتى تفرض على المجتمع الدولي حالة "اللا حرب ولا سلم" وهذا وضع لا يحدم المصالح المصرية والليبية من أجل فرض ما يعرف بصفقة القرن.

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".