نادي غلطة سراي التركي “يرغب” في تعويض بلهندة بلاعب من ريال مدريد

عبر مسؤولو فريق غلطة سراي التركي، عن رغبتهم في التعاقد مع لاعب فريق ريال مدريد خاميس رودريغيز، استعدادا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل.

وكشف موقع “بيرنابيو ديجتال”، المهتم بأخبار ريال مدريد، عن أن فريق غلطة سراي، يبحث عن لاعب جديد لتعويض الرحيل المرتقب للدولي المغربي يونس بلهندة.

وشدد المصدر ذاته، على كون الفريق التركي، مستعد لدفع نصف ما يتقاضاه خاميس مع الريال، وهو ما يعني رغبته في الاستفادة من خدماته على سبيل الإعارة وليس شراء عقده.