مشاهير يعايدون الملك في عيد ميلاده

حرص فنانون ومشاهير على تهنئة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد ميلاده الـ57، الذي حل اليوم الجمعة 21 غشت.

وهنأت الفنانة لطيفة رأفت، الملك في “عيد الشباب”، وقالت في منشور أرفقته بصورة الملك: “سيدي بمناسبة عيد ميلاد جلالتكم، بأحر التهاني و أصدقها، راجين من العلي القدير أن يمد في عمركم و يحفظكم لهذا الوطن الحبيب و يديمكم فخرا و ذخرا لبلادنا”.

وأضافت رأفت: “مولاي صاحب الجلالة بمناسبة هذه الذكرى الغالية على قلوب كل المغاربة نتقدم لكم بفروض الولاء و الطاعة ونجدد بيعتنا للسدة العالية بالله، لينصركم الله ويسدد خطواتكم لما هو خير لهذا البلد، نطلب من العلي القدير ان يقر عينكم بولي عهد عرشكم الغالي صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن، وأن يحفظ الله شقيقكم صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد و سائر أفراد العائلة الملكية الشريفة”.

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البطل العالمي أبو زعيتر، نشر صورة مع الملك وأشقائه، ووجه له التهاني قائلا: “أرفع إلى صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، أحرَّ التهاني والأماني بمناسبة عيد ميلاده الذي أنار به على البلاد والعباد راجيا من الله أن يبارك ويطيل في عمره ويلبسه ثوب الصحة و العافية وأن يديمه تاجاً فوق رؤسنا وفخرا لنا ولبلادنا الله يبارك فعمر سيدي”.

وشارك الكويتي مصعب العنزي، تدوينة هنأ من خلالها الملك قائلا: في مناسبة عيد ميلادك الـ57 ، نتقدم لجلالتك بالتهاني متمنين لك الصحة والسعادة وحياة طويلة.

الكوميدي إيكو شارك صورة للملك محمد السادس، وقال: الله يطول فعمر حبيبنا الغالي وبخليك لينا عيد ميلاد سعيد.