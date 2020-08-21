شكرا لقرائتكم خبر عن هوك: مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

اتهم براين هوك باريس ولندن وبكين بالإخلال بواجبها إزاء عقوبات إيران، وقال بأن واشنطن ليست بحاجة لإذن من أحد لتفعيل عقوبات إيران، وأن إيران تنتهك التزاماتها في الاتفاق النووي، وأضاف بأن وشروط تفعيل عقوبات إيران "سناب باك" متوافرة. ولفت إلى أن مجلس الأمن سيعيد فرض العقوبات على إيران خلال شهر.

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