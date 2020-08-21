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منظمة الصحة تحذر من انتشار كورونا داخل المدارس

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حثت منظمة الصحة العالمية على ضرورة مكافحة فيروس كورونا مع بداية العام الدراسي الجديد ليس فقط في المدارس وإنما أيضا في محيط التعامل مع الأطفال والشبيبة بصورة عامة. وذكرت المنظمة أنه دون ذلك سينتشر الفيروس داخل المدارس.

وقالت مسؤولة مرض كوفيد 19- بالمنظمة ماريا فان كيركهوف اليوم الجمعة في جنيف: "من الأمور الحاسمة حقيقة السيطرة على عملية تفشي المرض وانتقاله في بيئة المدارس".

وأضافت كيركهوف أن المنظمة ستصدر خلال الأيام المقبلة توصيات بارتداء الكمامات داخل المدارس.

وحذر مايك ريان منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن الكمامات وحدها لا تكفي لوقف انتشار الفيروس، مضيفا أن على التلاميذ والتلميذات حفظ مسافات التباعد بينهم جميعا وأن تبني السلطات بحسب سعة المكان فصولا أصغر مساحة إذا لزم الأمر.

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