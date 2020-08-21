شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة تحذر من انتشار كورونا داخل المدارس والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مسؤولة مرض كوفيد 19- بالمنظمة ماريا فان كيركهوف اليوم الجمعة في جنيف: "من الأمور الحاسمة حقيقة السيطرة على عملية تفشي المرض وانتقاله في بيئة المدارس".
وأضافت كيركهوف أن المنظمة ستصدر خلال الأيام المقبلة توصيات بارتداء الكمامات داخل المدارس.
وحذر مايك ريان منسق شؤون الإغاثة في حالات الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية أن الكمامات وحدها لا تكفي لوقف انتشار الفيروس، مضيفا أن على التلاميذ والتلميذات حفظ مسافات التباعد بينهم جميعا وأن تبني السلطات بحسب سعة المكان فصولا أصغر مساحة إذا لزم الأمر.
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