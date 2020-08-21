شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تؤكد أهمية الحوار الشامل في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن ترحيبها بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا اليوم وقف إطلاق النار.

وشددت الأمانة العامة على أهمية البدء في حوار سياسي شامل، يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.

وأكدت الأمانة العامة، ضرورة أن يمنع الحل الدائم التدخل الخارجي وعدم تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر.