شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تؤكد أهمية الحوار الشامل في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
وشددت الأمانة العامة على أهمية البدء في حوار سياسي شامل، يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.
وأكدت الأمانة العامة، ضرورة أن يمنع الحل الدائم التدخل الخارجي وعدم تعريض الأمن في المنطقة للمخاطر.
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