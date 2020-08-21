السماح بنقل زعيم المعارضة الروسية للعلاج في ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سمحت الأطباء الروس، الجمعة، بسفر المعارض أليكسي نافالني للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بتسمم محتمل.



وكان الأطباء المعالجون يصارع خلال الساعات الماضية من أجل إنقاذ حياته، في مستشفى بسيبيريا، وهو موضوع على أجهزة التنفس الاصطناعى في غيبوبة تامة.

وبعد أخذ ورد طال ساعات أسقط الأطباء في أومسك عند المساء تحفظهم على نقل نافالني للعلاج في ألمانيا.

وسينقل نافالني "44 عاما" في طائرة خاصة إلى برلين للعلاج بمستشفى شاريته الشهير في برلين.

ويعتقد فريق عمل نافالني أنه تعرض للتسمم خلال رحلة قام بها إلى سيبيريا، غير أن الأطباء الروس يقولون إنه لا يوجد دليل على ذلك.

وتحدث الأطباء فقط عن اضطراب في عملية الأيض (التمثيل الغذائي) داخل جسم نافالني، إلا أنهم وافقوا على نقله إلى الخارج مساء اليوم.

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وقال نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك، أناتولي كالينيتشينكو: "ليس لدينا اعتراض على نقل المريض إلى مستشفى آخر".

ووصف كالينيتشينكو حالة نافالني بأنها "مستقرة".

وأمضى نافالني، وهو محام ونشط في محاربة الفساد، عدة فترات في السجن خلال السنوات القليلة الماضية لتنظيمه احتجاجات مناهضة للكرملين.

وقبل أسابيع، أعلن نافالني، إغلاق مؤسسة "صندوق مكافحة الفساد"، مشيرا إلى عزمه إنشاء مؤسسة جديدة.

حينها تحدث نافالني، قائلا: "اضطررنا لإغلاق مؤسسة صندوق مكافحة الفساد غير الربحية، التي تأسست قبل 9 سنوات، لأنها سلبت منا".

يشار إلى أن وزارة العدل الروسية أدرجت في سبتمبر/أيلول الماضي صندوق مكافحة الفساد في قائمة "الوكلاء الأجانب" بتهمة تمويلها من الخارج.