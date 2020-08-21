صافرات إنذار بغلاف قطاع غزة مع تصاعد التوتر الأمني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دوت صافرات الإنذار في تجمعات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، مساء الجمعة، مع تصاعد التوتر الأمني على جانبي حدود القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: إن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت وبلدات إسرائيلية أخرى في غلاف قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يدقق بالأمر دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق إنه تم "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".



ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق قذائف.

وجاء إطلاق صافرات الانذار مع تصاعد التوتر الأمني على جانبي حدود قطاع غزة، بعد ليلة نفذت فيها إسرائيل 3 هجمات جوية مع إطلاق فلسطينيين 7 قذائف صاروخية سقطت واحدة منها في منطقة مفتوحة، فيما تم اعتراض 3 منها بمنظومة القبة الحديدية وسقطت 3 صواريخ داخل حدود القطاع.

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وقالت محطات التلفزة الإسرائيلية إن إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه جنوبي إسرائيل تواصل اليوم الجمعة.

ولوح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس بتوجيه ضربة قوية جدا إذا لزم الأمر، إلى مطلقي البالونات الحارقة والقذائف الصاروخية من قطاع غزة.

وقال جانتس في رسالة مصورة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة: "لقد أنهيت للتو جلسة تقييم مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في أعقاب الهجمات المستمرة على جنوب إسرائيل".

وأضاف "الجيش الإسرائيلي مستعد وسيواصل حماية سكان الجنوب ومهاجمة أولئك الذين يهاجموننا، سنوجه ضربة قوية جدا إذا لزم الأمر".

وحسب تقارير إسرائيلية، فإنه منذ صباح الخميس وحتى مساء أمس الجمعة، فإن (42) حريقاً شبت في مستوطنات غلاف قطاع غزة، بسبب البالونات الحارقة التي تُطلق من قطاع غزة.

وتشهد الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل توترات أمنية ملحوظة خلال الأسابيع الأخيرة وسط مساع مصرية للحفاظ على التهدئة بين الجانبين.

