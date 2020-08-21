ترامب: مؤتمر الديمقراطيين "كئيب".. ورئيس البريد للأمريكيين: صوتكم سيصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسيه الديمقراطيين لتنظيم ما وصفه بأنه "أكثر المؤتمرات سوادا وغضبا وكآبة في التاريخ الأمريكي"، الذي استمر على مدار 4 أيام.



وندد ترامب، خلال تصريحات بولاية فرجينيا، بتكتل يسار الوسط "لمهاجمته" الولايات المتحدة بشأن العنصرية، وعبر عن استيائه تجاه منافسه جو بايدن المرشح الديمقراطي، لتعهده "بالتغلب على هذا الموسم من الظلام في أمريكا".

وعبر ترامب عن أهمية انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، وقال إنه "آن الأوان لنبذ غضب وكراهية الحزب الديمقراطي. لدينا أكبر انتخابات مقبلة في حياتنا".

واتهم ترامب الديمقراطيين بالسعي لعرقلة قطاع الطاقة الأمريكي، وحذر من أنهم سيتسببون في أضرار للاقتصاد حال انتخابهم.

كما هدد بأن "المعارضة ستنتزع أسلحة الشعب واتهمها بمعاداة الأديان".

وكان جو بايدن قد قبل ترشيح الحزب لخوض انتخابات الرئاسة، في كلمة الخميس، حيث ندد بشدة برئاسة ترامب باعتبارها حقبة كانت مليئة بالمخاطر، خاصة خلال تعامله مع جائحة فيروس كورونا.

ويعقد الجمهوريون مؤتمرهم الأسبوع المقبل، مع ترشيح ترامب لخوض الانتخابات، الإثنين المقبل، وإلقاء كلمة قبوله الترشح في نهاية الاجتماع، الذي سيشهد انخفاضا في عدد الحاضرين، لكنه سيكون أكبر من عدد الديمقراطيين.

وفي سياق متصل، عبر المدير التنفيذي لهيئة البريد الأمريكية لويس ديجوي، الجمعة، عن تأييده لعملية الاقتراع عبر البريد، وتعهد بأن خدمة البريد الأمريكية "يو إس بي إس" ستقوم بتوصيل كل ورقة اقتراع خلال انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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وكانت قد تمت دعوة ديجوي للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس بعد إجراء سلسلة من التغييرات المثيرة للجدل لهيئة البريد، بما في ذلك التخلص من صناديق بريد وأجهزة تصنيف البريد.

وعبر بعض النواب الأمريكيين عن القلق من أن التغييرات قد تتسبب في تأجيل تسليم البريد في وقت يبدأ فيه الأمريكيون الإدلاء بأصواتهم عبر البريد كإجراء احترازي آمن أثناء جائحة فيروس كورونا.

ويعد ديجوي واحدا من المانحين الكبار للجمهوريين منذ مدة طويلة، وله خبرة في مجال النقل والإمداد، ويشتبه بعض النواب الأمريكيين في أن التغييرات التي أجراها مؤخرا على هيئة البريد الأمريكية لها دوافع سياسية.

وكانت هيئة البريد قد حذرت من قبل من أن الملايين من أوراق الاقتراع عبر البريد قد تصل متأخرة للغاية عن أن يتم فرزها في الانتخابات.

ومع ذلك، تغيرت رسالة ديجوي عندما تم سؤاله بعد حلف اليمين أمام أعضاء الكونجرس.

وقال: "لقد قمت بالتصويت عبر البريد لعدد من السنوات. وستقوم هيئة البريد بتسليم كل ورقة انتخابية وستتعامل مع كل ورقة اقتراع وقت وصولها، أعتقد أن الشعب الأمريكي يجب أن يكون قادرا على التصويت عبر البريد، وستدعم هيئة البريد ذلك".

وتعهد ديجوي بالفعل بتعليق التغييرات على هيئة البريد إلى ما بعد الانتخابات.