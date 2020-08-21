خلل في تويتر يمنع رفع وسائط الفيديو والصور المزيد

أبلغ عدد من مستخدمي تويتر حول العالم عن عطل فني في التطبيق يمنعهم من رفع وسائط الصور والفيديوهات على حساباتهم في أي تغريدة.

وكتب مستخدمون في تعليقات لموقع داون ديتكتور الذي يتتبع الأعطال الفنية في التطبيقات المختلفة، أنه لا يتم تحميل غالبية مشاركات الوسائط خلال استخدام التطبيق من جهاز "ديسكتوب".

وقال مستخدمون آخرون إن صور الملف الشخصي أيضا لم تعد تظهر.

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ومما يؤكد أن التطبيق يعاني خللا فنيا، أكد أحد المستخدمين أنه أزال التطبيق من هاتفه وأعاد تنصيبه، لكن المشكلة استمرت.

وأوضح رسم بياني على موقع داون ديتكتور، زيادة هائلة في عدد الشكاوى من عطل تويتر خلال الدقائق الماضية.





ولم يرد التطبيق على أي من تلك الشكاوى حتى الآن.