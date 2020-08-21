بلماضي يدرس استبعاد ثنائي الدوري السعودي من تشكيلة الجزائر

آثار الثنائي الجزائري يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة، وجمال الدين بن العمري مدافع الشباب السعودي، غضب جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب بلادهما خلال الأونة الأخيرة.



وكان من المفترض أن يعود بلايلي والعمري إلى السعودية يوم الأربعاء الماضي، للانتظام في تدريبات الأهلي والشباب، لاستكمال باقي مباريات الموسم الحالي 2019-2020.

وأعلن ناديا الأهلي والشباب تخلف الثنائي عن العودة إلى الرياض، رغم توفير طائرة خاصة لهما مع إداري في نادي الوشم.

ويتجه بلماضي لاتخاذ قرارات صارمة ضد اللاعبين، بسبب تصرفاتهما غير الاحترافية في الفترة الأخيرة.

Advertisements





وأوضح مصدر لـ "العين الرياضية"، أن بلماضي لن يتردد في استبعاد اللاعبين، رغم مكانتهما الكبيرة بين صفوف منتخب الجزائر.

وأشار إلى أن بلماضي لن يضم إلا اللاعبين الذين ينتظمون في المشاركة مع فرقهم، لاسيما وأنه يمتلك بدائل أخرى لهما في نفس المركزين.

وسيكون سعيد بن رحمة لاعب برينتفورد الإنجليزي، أبرز المرشحين لخلافة بلايلي، الذي يقضي الفترة الراهنة بالاستجمام على أحد الشواطئ، بمسقط رأسه في ولاية وهران الساحلية.

كما ينتظر مهدي تاهرات، لاعب أبها السعودي، الفرصة لاستعادة مكانه بين خط دفاع منتخب الجزائر، بدلا من بن العمري، المرجح استبعاده من تشكيلة بطل أفريقيا في الفترة المقبلة.