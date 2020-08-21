بعد إعلان موعد الملء الثاني.. خبراء يكشفون موقف مصر ومصير مفاوضات سد النهضة الإثيوبي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اكتمال 86 بالمئة من أعمال بناء سد النهضة.

وقال أحمد، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر:، أمس الخميس، إن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

وأثار إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي حالة من الجدل في دول المصب مصر والسودان.

وكشف خبراء عن موقف مصر بعد إعلان آبي أحمد عن موعد المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

وقال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، إنه يجب عدم الالتفات للتصريحات والتغريدات المتعلقة ببناء سد النهضة.

وأشار علام، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إلى أن إعلان المبادئ لا يوجد فيه بند يمنع البناء أثناء التفاوض، والمهم ليس في نسب البناء بل في الملء والتشغيل.

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وأضاف أن المفاوضات ستنتهي قبل أن تقوم إثيوبيا بعملية الملء الثاني بحسب الخطة الموضوعة، لافتا إلى أن وقت التلاعب والمماطلة انتهى، ومصر ترفع شعار إما التفاوض وتوقيع الاتفاق أو اللجوء إلى القانون الدولي لاتخاذ خطوات أخرى.

وأشار وزير الري الأسبق إلى أهمية التواصل وتوقيع اتفاق ملزم لكل الأطراف، مؤكداً ان مصر والسودان يشكلان جبهة قوية لجبح أطماع إثيوبيا في نهر النيل.

من جانبه، قال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري السابق، إن مثل هذه التصريحات تؤثر بالتأكيد على مناخ المفاوضات، مشيراً إلى أن مصر لا تنظر لهذه الأمور، فالأهم منها نتائج محاضر الجلسات التفاوضية.

وأضاف القوصي أن المرحلة الثانية من ملء سد النهضة ستحتوي على 18.4 مليار متر مكعب، بعد ارتفاع الجزء الأوسط، مشيراً إلى أن إثيوبيا تتصرف وكأن المفاوضات نتائجها من عدمها تحصيل حاصل، وهذا تجلى في الملء الأول، وحاليًا في الإعلان عن الملء الثاني.

وأشار مستشار وزير الري السابق إلى أن الضغوط الداخلية والخارجية تؤثر على القرار السياسي لأي حكومة في أديس أبابا، متسائلًا أين دور المراقبين والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية؟.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الانتهاء من الملء الأولي في 21 يوليو الماضي دون توقيع اتفاق مع دول المصب، لتقرر مصر والسودان تعليق المفاوضات لمدة أسبوع ثم استئنافه في 8 أغسطس الماضي.