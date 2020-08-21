بعد ساعات من وقف إطلاق النار.. تركيا تخرق الاتفاق وتنقل مرتزقة إلى قاعدة الوطية الليبية

ذكرت وسائل إعلامية أن طائرة عسكرية تركية قد هبطت مساء اليوم الجمعة في قاعدة الوطية الليبية.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية في نبأ عاجل لها، بهبوط طائرة عسكرية تركية في قاعدة الوطية الليبية، تحمل مرتزقة ومعدات.

ونقلت القناة الإخبارية عن مصادر لها قولها إن الطائرة التركية التي هبطت في الوطية من طراز C 130 .

وذكر موقع "العين" الإخباري أن موقع إيطالي للرصد الجوي العسكري قال إن طائرة شحن عسكرية تركية من طراز (سي 130 ) قادمة من إسطنبول توقفت بمصراتة الليبية قبل الانتقال لقاعدة الوطية جنوب زوارة.

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ونقلت قناة "العربية الحدث" عن البرلمان الليبي قوله إن هبوط طائرة عسكرية تركية في الوطية يعتبر "خرقاً للاتفاق المعلن".

يأتي هذا بعدما أعلن المجلس الرئاسي الليبي، ومجلس النواب، في وقت سابق اليوم، عن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة أرجاء البلاد، تمهيدًا للجلوس على مائدة المفاوضات لبحث الحل السياسي.

وأعرب فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدول المرحبة ببيان المجلس الرئاسي الليبي، على جهودهم لإحلال الأمن في ليبيا.

ورحب الرئيس السيسي بقرار بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها”.