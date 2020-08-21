عقوبات أوروبية على تركيا الأسبوع المقبل

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل.

وأفادت قناة "العربية" الإخبارية، بأن مصادر رسمية في اليونان قالت إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا الأسبوع المقبل.

ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر في الحكومة اليونانية قولها إن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا خلال الاجتماع غير الرسمي الذي سيعقده وزراء خارجيته الأسبوع المقبل، في 27 و28 أغسطس.

وأشارت المصادر إلى أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، سيقدم وثيقة تُظهر للمجتمعين كيف انتهكت أنقرة سيادة قبرص واليونان على الجرف القاري لكل منهما.

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يشار إلى أن عمليات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط أثارت غضباً أوروبياً، لا سيما من قبل اليونان وفرنسا، خصوصا بعد أن أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، موقف تحدٍّ، متعهداً بعدم الرضوخ "للقراصنة"، بحسب تعبيره، وبمواصلة التنقيب عن الطاقة في مياه متنازع عليها في شرق المتوسّط على الرغم من ممارسة الاتحاد الأوروبي ضغوطا على أنقرة لإجبارها على وقف أنشطتها.

والأسبوع الماضي، أثارت أنقرة غضب اليونان بنشرها سفينة مسح زلزالي ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في جنوب شرق بحر ايجه.

والأحد الماضي، دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى وقف أنشطتها التنقيبية "فوراً" لكن أردوغان لم يتجاوب.

وأمس الخميس، أعلنت الحكومة اليونانية أنها تعتزم التصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع مصر الأسبوع المقبل، وذلك في إشارة إلى اتفاق أثار غضب تركيا وسلط الضوء على تداخل المطالب بالحقوق والسيادة في شرق البحر المتوسط.

وكانت مصر واليونان أبرمتا الاتفاق يوم السادس من أغسطس وأقره البرلمان المصري في 18.