أعضاء البرلمان المصرى: مصر فرضت الحل السياسى فى ليبيا وحفظت دماء الليبيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أعضاء البرلمان المصرى بغرفتيه (النواب والشيوخ) بقرار المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا، بشأن الوقف الفورى لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية فى كل الأراضى الليبية، مؤكدين أن هذا القرار يأتى استجابة للمقترحات التى دعت إليها مصر لحل الأزمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات إعلان القاهرة والرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.

وبدوره أشاد المستشار عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، بتصريحات المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى، وفايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق، بوقف عمليات إطلاق النار وكافة العمليات القتالية فى الأراضى الليبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى كان له دور كبير فى فرض السلام على الجميع واللجوء لحل سياسى يحفظ دماء وثروات الليبيين من الضياع.

وقال هلال، فى بيان له اليوم، إن الدور المصرى فى فرض خطوط حمراء تمنع من توغل حكومة الوفاق، واستخدام قوات أجنبية فى محاربة الجيش الوطنى الليبى، أعاد توازن القوى بين الجميع، بما يؤكد أنه لا حل عسكرى للقضية الليبية، وإنما لابد من حل سياسى، مشيدا بالحكمة المصرية فى التعاطى مع هذا الملف الخطير والذى يؤمن بهذا الاتفاق الحدود الغربية لمصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تهيئة الأجواء نحو استئناف العملية السياسية مهمة تقع على جميع الشركاء فى ليبيا، مع ضرورة استبعاد كافة الميليشيات الإرهابية والمرتزقة الذين تم جلبهم من سوريا للقتال مع حكومة الوفاق واستبعاد التواجد التركى والذى سيحاول عرقلة كل اتفاق للسلام بين الأشقاء الليبيين.

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن أن تغليب مصلحة الشعب الليبى ووضعها فوق أى اعتبار، ووضع حل سياسى شامل على أساس أن ليبيا هى لليبيين وليست لقوات أجنبية تحاول احتلالها والسيطرة على الثروات الليبية.

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فيما قالت النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا، بشأن الوقف الفورى لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية فى كل الأراضى الليبية، يعكس استجابتهما للمقترحات التى دعت إليها مصر لحل الأزمة الليبية والتأكيد على كافة مقررات إعلان القاهرة والرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ضرورة التوصل لتسويات سياسية بين الجوانب الليبية.

وأشادت داليا يوسف، فى بيان لها، بترحيب الرئيس السيسى بهذا القرار، وتأكيده أن ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هذا القرار جاء انتصارا للرؤية السياسة والجهود الوطنية المصرية واتفاق "إعلان القاهرة" الذى دعا إليه الرئيس السيسى لحل الأزمة الليبية ودعم القضية، وإيجاد حلول سياسية لها بعيدا عن الصراعات المسلحة، مما يؤكد دور مصر وريادتها الإقليمية.

ودعت النائبة بتضافر جهود المجتمع الدولى لخروج المرتزقة التركية والأجنبية، استجابة لإرادة الشعب الليبى، فهو صاحب الأرض ووحده من يقرر تحديد مصيره.

وكانت حكومة الوفاق الليبية، برئاسة فايز السراج، أعلنت اليوم الجمعة، الوقف الفورى لإطلاق النار، وتعليق كل العمليات العسكرية فى كل الأراضى الليبية.