البطولة الوطنية الاحترافية.. تأجيل ثلاث مباريات إلى موعد لاحق بسبب كورونا

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تأجيل ثلاث مباريات، المقررة برسم الدورة الـ24 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول إلى موعد لاحق.
وذكر بلاغ للعصبة نشرته، اليوم الجمعة، على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن الأمر يتعلق بمباراة أولمبيك خريبكة والنهضة البركانية (غدا السبت)، ومباراة رجاء بني ملال والاتحاد الرياضي لطنجة ومباراة نهضة الزمامرة والوداد البيضاوي (يوم الأحد المقبل).
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار جاء “على إثر صدور نتائج المسحة الطبية الأخيرة التي أجراها كل من نادي النهضة البركانية ونادي الاتحاد الرياضي لطنجة ونادي الوداد البيضاوي”.
وأظهرت نتائج التحاليل، “إصابة مجموعة من لاعبيهم بفيروس كورونا، مما يستوجب وضعهم في الحجر الصحي تطبيقا للبرتوكول الصحي المعتمد من قبل السلطات المختصة”.
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