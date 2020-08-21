التوزيع الجغرافي للإصابات الـ1609 بكورونا.. 79 بالمائة بخمس جهات- التفاصيل

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1609 الجديدة، حيث سجلت 79 بالمائة منها، في خمس جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 488 حالة، من بينها 420 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و18 بالنواصر و16بسطات.

وبجهة فاس مكناس، سجلت 257 حالة، من بينها حالة 89 حالة بمدينة فاس، و62 بصفرو و37 بمكناس و26 بتازة و23 ببولمان.

وبجهة سوس ماسة تم تسجيل 213 حالة، بعد ظهور بؤرة صناعية بإنزكان آيت ملول، بلغ مجموع الإصابات بها 166 حالة.

وبجهة مراكش آسفي سجلت 186 حالة، من بينها 118 حالة بمراكش، و24 حالة بالحوز.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 134 حالة جديدة، منها 32 بالصخيرات تمارة و27 حالة بالقنيطرة و23 بسلا، و16 حالة بالرباط.

وبجهة الشمال سجلت 114 حالة جديدة، منها 37 حالة بطنجة، و25 حالة بتطوان.

وبجهة بني ملال خنيفرة سجلت 88 حالة، منها 38 حالة ببني ملال.

وبجهة درعة تافلات سجلت 66 حالة جديدة، منها 32 حالة في ورزازات.

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وسجلت 38 حالة بجهة الشرق، كما سجلت 11 حالة بجهة العيون الساقية للحمراء، ثم 10 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب، وأخيرا تم تسجيل 4 بجهة كلميم واد نون.

وبلغ مجموع الحالات الحرجة 196، من بينها 76 حالة تحت التنفس الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1609 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 49247 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الاصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4,4 لكل 100 ألف نسمة.

وقال المرابط إنه تم تسجيل 1393 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 34199.

وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 817 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.