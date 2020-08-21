بلال نوالي – صحافي متدرب
كشفت تقارير إعلامية عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي قد أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان، بأنه يرى مستقبله خارج النادي الكتالوني، وأضاف البرنامج الإسباني، أن ميسي لايرد على أي اتصال هاتفي من إدارة برشلونة.
وسبق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن أكد بأنه لا يمكنه أن يتحمل هزائم وانتكاسات برشلونة لوحده، حيث يجد نفسه على رأس عناوين كل الصحف بعد كل هزيمة.
وأشار النجم الأرجنتيني بعد الإجتماع مع المدرب كومان بأنه سيفكر في الموضوع، لكن في حال لم تكن هناك أي تغييرات جذرية من المدرب الجديد والإدارة، فخيار الرحيل لامفر منه.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي: لم أحدد مصيري بعد مع برشلونة وخيار الرحيل وارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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