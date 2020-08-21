أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1069 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 49247 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.
وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أن معدل الاصابة في الـ24 ساعة الماضية بلغ 4,4 لكل 100 ألف نسمة.
وقال المرابط إنه تم تسجيل 1393 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 34199.
وأضاف المتحدث أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 817 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 1609 إصابة جديدة بكورونا ورقم قياسي للوفيات بـ42 حالة في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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