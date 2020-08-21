الشرطة الإسبانية توقف لاعب المنتخب الوطني بسبب القيادة بتهور وعدم احترام إشارات المرور

أوقفت الشرطة الاسبانية مدافع المنتخب الوطني زهير فضال، المنتقل حديثا من فريق ريال بيتيس إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعد مفاوضات ماراثونية. وكشفت صحيفة “دياريو إشبيلية” المحلية ان الشرطة أوقفت المدافع المغربي بشارع باليرما بعاصمة الأندلس بسبب قيادته لسيارته الرياضية بعدما تم الإبلاغ عن تجاوزه للسرعة المحددة والقيادة بتهور. وشدد المصدر ذاته، استنادا إلى مصادر أمنية، على كون فضال تجاوز عدة إشارات مرور حمراء، وقاد سيارته بسرعة أعلى من الحد الأقصى المسموح به، والذي يبلغ في المنطقة الحضرية 50 كيلومترًا في الساعة.

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