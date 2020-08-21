يونس مردوخ
صنف لاعبو ومتابعو فريق الرجاء الرياضي مدافع النسور بدر بانون بـ “نسر” المبارة التي جمعت الرجاء الرياضي بمضيفه الفتح الرباطي لحساب الجولة الـ23 من “البطولة الاحترافية”.
واختارت جماهير الرجاء أن تدعم لاعبها بهذه الطريقة كدعم له وشكر لقتاليته خلال المباراة، التي لم يكمل دقائقها كاملة، بعد تعرضه لإصابة “خطيرة” غادر على إثرها أرضية الملعب.
وسار لاعبو الرجاء على نفس المنوال، حين صوتوا على زميلهم كـ”رجل” للمباراة، في مبادرة إنسانية لاقت إعجابا وترحيبا كبيرين من قبل أنصار الفريق.
وكان الرجاء الرياضي قد حقق انتصارا ثمينا على حساب الفتح الرياضي بهدف نظيف من توقيع محسن متولي، في المواجهة التي دارت أطوارها على ملعب “مولاي الحسن” بالعاصمة الرباط، لحساب الجولة الـ23 من “البطولة الاحترافية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو وجماهير الرجاء يمنحون لقب “نسر” مباراة الرجاء والفتح لبدر بانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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