إصابة حرجة لطفلة (11 عاما) صُعقت بالكهرباء في عرعرة النقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّضت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما، لإصابة حرجة جدا، صعقا بالكهرباء، في بلدة عرعرة النقب، جنوبي البلاد، مساء اليوم الجمعة.
وجاء في التفاصيل، أن الطفلة وصلت مع ذويها، إلى عيادة طبية في البلدة، بعد أن أُصيبت بصعقة كهربائية.
وقدّم طاقم طبي وصل للمكان، الإسعافات الأولية للطفلة، والتي اشتملت على عمليات إنعاش، ثمّ نقلها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، فيما وُصفت إصابتها بالحرجة.
وفي التاسع والعشرين من الشهر الماضي، تُوفيت الطفلة شهد ذياب المحذي من قرية عرعرة النقب كذلك، متأثرة بإصابتها البالغة التي تعرضت لها قبل أيام، على ما يبدو، أثناء اللهو في ساحة المنزل.
ونُقلت الطفلة (9 أعوام)، يوم 25 تموز/ يوليو الماضي، برفقة ذويها إلى عيادة محلية في البلدة، وكانت الطفلة فاقدة للوعي، ووصفت حالتها بأنها حرجة، إثر إصابتها على ما يبدو، أثناء اللعب في ساحة البيت.
هذا، وتُعتبر منطقة النقب أكثر المناطق في البلاد التي يقع الأطفال فيها ضحايا للإصابات والوفاة في حوادث مختلفة.
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