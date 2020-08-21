شكرا لقرائتكم خبر عن الأكبر في تاريخها.. اتساع حرائق كاليفورنيا وإجلاء 175 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

انتشرت حرائق الغابات الناجمة عن الصواعق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الجمعة، وصارت من أكبر ما شهدته الولاية من حرائق الغابات في تاريخها، وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من بيوتهم.

ولقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 43 من رجال الإطفاء والمدنيين ودمرت النيران أكثر من 500 منزل ومبنى وهي تجتاح منطقة مساحتها ضعف مساحة مدينة لوس أنجليس.

ومع النقص في أعداد فرق الإطفاء بسبب أكثر من 370 حريقا خلال الأيام الخمسة الماضية عمل رجال الإطفاء دورات مدة كل منها 72 ساعة لإنقاذ السكان الذين يواجه 175 ألفا منهم عمليات إجلاء إلزامية.

ويكابد السكان موجة حر وجائحة كورونا بعدما صدرت أوامر بإجلائهم مع اتساع نطاق الحرائق الناجمة عن صواعق في مناطق عشبية وغابات حول خليج سان فرانسيسكو.

وتسببت نحو 11 ألف صاعقة، معظمها في شمال ووسط كاليفورنيا، في نشوب ما يربو على 370 حريقا هذا الأسبوع نتج عنها نحو 25 حريقا كبيرا هددت آلاف المنازل وأدت لنزوح جماعي للسكان.