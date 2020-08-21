شكرا لقرائتكم خبر عن "منظمة الصحة" تأمل انتهاء "كورونا" خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل
وقال إن الانفلونزا الإسبانية التي انتشرت في عام 1918 انتهت في عامين.
وأضاف "في وضعنا الآن ومع مزيد من التكنولوجيا، وبالطبع في ظل مزيد من التواصل بين الناس، أمام الفيروس فرصة أكبر للانتشار لأن بإمكانه الانتقال بسرعة".
وتابع "في نفس الوقت لدينا التكنولوجيا والمعرفة لوقفه". وطبقا لإحصاء رويترز أصيب نحو 22.81 مليون شخص على مستوى العالم بفيروس كورونا وتوفي 793382 شخصا.
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