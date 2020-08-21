شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. 628 إصابات جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت لبنان 628 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد619 ضمن المُقيمين، و9 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات إلى11580 إصابةً. وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7600 فحص PCR الخاص بالفيروس، فيما ارتفعت أعداد حالات الشفاء إلى 3204 حالة ، وارتفع عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 116 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. 628 إصابات جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.