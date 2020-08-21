شكرا لقرائتكم خبر عن البصرة.. محتجون يحرقون مكتب البرلمان ويشتبكون مع الأمن والان نبدء بالتفاصيل
واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.
وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.
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