شكرا لقرائتكم خبر عن البصرة.. محتجون يحرقون مكتب البرلمان ويشتبكون مع الأمن والان نبدء بالتفاصيل

قال شاهد من رويترز ومصادر أمنية إن محتجين في مدينة البصرة بجنوب العراق أضرموا النار في مكتب مجلس النواب اليوم الجمعة وقامت قوات الأمن بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.

واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين في ثلاثة هجمات منفصلة نفذها مسلحون مجهولون خلال الأيام القليلة الماضية.

وفتحت قوات الأمن النار في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.