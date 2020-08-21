شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدين استمرار نظام الأسد انتهاك اتفاقية "الأسلحة الكيميائية" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الحكومة البريطانية استمرار نظام الأسد في عدم التزامه تجاه اتفاقية حظر إستخدام الأسلحة الكيميائية. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في بيان اليوم "يصادف اليوم مرور سبعة سنوات منذ الاعتداء المروّع الذي نفذه نظام الأسد في الغوطة باستخدام أسلحة كيميائية، ومواصلته بعدم الالتزام بموجب اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، لذلك فإن بريطانيا ستواصل شجبها لعدم التزام النظام بتلك الاتفاقية.

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