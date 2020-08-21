شكرا لقرائتكم خبر عن "غوتيريش": لا تنسوا ضحايا الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

- العدالة الجنائية "متعطلة" والدعم النفسي والاجتماعي"متوقف"

أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تضامن الأمم المتحدة مع جميع ضحايا الإرهاب، حاثاً الجميع على عدم نسيانهم أبداً.

وقال غوتيريش في تصريح بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب : إن أثر الإرهاب على الضحايا يمكن أن يستمر مدى الحياة وأن يتردد صداه عبر الأجيال، مشيراً إلى أنه يمكننا مساعدة الضحايا والناجين من خلال السعي إلى استجلاء الحقيقة وتمكينهم من العدالة وجبر ضررهم، وتوفير منابر لإسماع أصواتهم، والتمسك بحقوق الإنسان الواجبة لهم.

ولفت الأمين العام الانتباه إلى تعطل الخدمات الحيوية المقدمة للضحايا، مثل إجراءات العدالة الجنائية والدعم النفسي الاجتماعي أو تأخر أو توقف تقديمها، بينما تركز الحكومات الاهتمام والموارد على مكافحة الجائحة.

كما سلط المسؤول الأممي الضوء، على جهود الأمم المتحدة لمساعدة البرلمانيين والحكومات على صياغة واعتماد تشريعات واستراتيجيات وطنية لمساعدة الضحايا، مشدداً على ضرورة مواصلة دعم رابطات الضحايا فيما تضطلع به من أعمال قيمة.