قال مسؤول حكومي إن دولة الإمارات قد تعيد تطبيق حظر فعلي على التجول ليلاً في بعض المناطق إذا ظهرت بها زيادة كبيرة في حالات كوفيد-19.
وشهدت البلاد هذا الأسبوع زيادة يومية في حالات العدوى تجاوزت 400 حالة وذلك للمرة الأولى منذ منتصف يوليو تموز. وسجلت 461 إصابة وحالتي وفاة خلال 24 ساعة حتى أمس الخميس.
وسُئل المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث سيف الظاهري خلال حديث مع التلفزيون الرسمي عن احتمال عودة العمل ببرنامج التعقيم الوطني الذي اشتمل على حظر التجول ليلا
فأجاب "نعم في مناطق معينة ممكن.. إذا شفنا أن هذه المنطقة تحمل حالات إصابة عالية".
ونشرت الهيئة مقطعاً من المقابلة على صفحتها على تويتر في ساعة متأخرة أمس.
وكانت الإمارات قد رفعت في 24 يونيو حزيران حظر تجول كان سارياً في أنحاء البلاد منذ منتصف مارس آذار وأعادت فتح المراكز التجارية والأماكن العامة والأنشطة تدريجياً.
وحذر وزير الصحة عبد الرحمن بن محمد العويس يوم الثلاثاء من أن عدد الحالات قد يرتفع بعد زيادة مثيرة للقلق في الأسبوعين الماضيين.
وسجلت الإمارات 65802 حالة إصابة إجمالا و369 وفاة، ولا تكشف الحكومة عن الإمارات أو المناطق التي تحدث بها الإصابات أو الوفاة.
وتراجع معدل الإصابة اليومي بعدما بلغ ذروة تجاوزت 900 حالة في أواخر مايو أيار، لكن البلاد تشهد ارتفاعا في الإصابات من آن لآخر وإن كان الاتجاه العام نزولياً.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات قد تعيد الحظر في بعض المناطق مع تزايد حالات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.