لندن تتهم الاتحاد الاوروبي بزيادة مفاوضات بريكست صعوبة



اتهمت بريطانيا الجمعة الاتحاد الاوروبي بزيادة مفاوضات بريكست "صعوبة" بعد سلسلة جديدة من المحادثات أحرزت "تقدماً طفيفاً".

وانتقد المفاوض البريطاني ديفيد فروست في بيان الدول الـ27 بالسعي لفرض استمرارية حول المساعدات الحكومية والصيد على لندن ومحاولة التوصل الى اتفاق حول هاتين النقطتين قبل التقدم في ملفات اخرى.

وقال "بالتالي من الصعب جداً إحراز تقدم. هناك مجالات مهمة يجب تسويتها وحتى ان كان هناك تفاهم متبادل بين المفاوضين لا يزال هناك تفاصيل كثيرة يجب العمل عليها. الوقت ضيق للجانبين".

واعتبر ان اتفاقاً "لا يزال ممكناً" قبل انتهاء المرحلة الانتقالية نهاية كانون الأول/ديسمبر. وتابع "من الواضح أنه سيكون من الصعب التوصل إلى ذلك".

ويتوقع أن تستأنف المفاوضات في السابع من أيلول/سبتمبر في لندن والوقت المخصص للتوصل إلى اتفاق محدود جداً.

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير لكن القواعد الأوروبية لا تزال تطبق حتى 31 كانون الأول/ديسمبر.



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