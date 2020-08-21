تركيا تكشف أكبر مكمن للغاز لها على الإطلاق في البحر الأسود

قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان اليوم الجمعة إن تركيا كشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على الإطلاق والذي يحوي 320 مليار متر مكعب في البحر الأسود، مضيفا أن هناك احتمالاً قوياً لتحقيق اكتشافات أخرى في المنطقة.
وقال "الآن أريد أن أتقاسم معكم أنباءنا الجيدة: تركيا حققت أكبر كشف غاز طبيعي في تاريخها في البحر الأسود" مضيفا أن تركيا تهدف للإنتاج من الكشف في 2023 وأن تصبح مصدراً صافياً للطاقة.
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