اعلن وزير الخارجية السابق محمد الحكيم، اليوم الجمعة، وفاة سفير العراق في روما إثر إصابته بفيروس كورونا وذكر الحكيم في تغريدة على حسابه في تويتر، واطلعت عليها الخليج 365، "وصلنا للتو خبر وفاة صديقنا وزميلنا السفير العراقي السابق في روما ورئيس دائرة المنظمات احمد بامرني نتيجة إصابته بفيروس كورونا".



وقدم الحكيم تعازيه "لعائلة بامرني وزملائنا من السفراء وموظفي وزارة الخارجية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة سفير العراق السابق في روما بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.