القوات الامنية تقطع طريقا مهما وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تقطع الطريق من تقاطع البادية باتجاه العشار في البصرة".

وخرجت عصر اليوم تظاهرة غاضبة كبيرة وسط محافظة البصرة تنديدا بعمليات الاغتيال التي طالت ناشطين ومتظاهرين مؤخرا، واقدم المتظاهرون على اضرام النيران في محيط مكتب مجلس النواب بالمحافظة قبل ان تسيطر عليه مديرة الدفاع المدني.

