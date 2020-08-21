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في حادثة غريبة، قدّم متجر تابع لسلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية بيان اعتذار عن واقعة حصلت في أحد فروعه في البرازيل، تتعلّق بوجود جثّة داخله فيما أبقى على أبوابه مفتوحة أمام الزبائن.
وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "يورو نيوز"، فقد أقرّ المتجر التابع للشركة الفرنسية في بيان له، ما حصل في فرعه بمدينة ريسيفي في شمال شرقي البرازيل، حيث أبقى أبوابه مفتوحة على الرغم من وجود جثة فيه، إذ عمد القائمون على المتجر إلى تغطية الجثة بالمظلات، ما أثار استهجان الزبائن.
واعتذرت "كارفور" في بيانها "عن الطريقة غير اللائقة التي تم فيها التعامل مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي".
واعتذرت "كارفور" في بيانها "عن الطريقة غير اللائقة التي تم فيها التعامل مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي".
واعترفت سلسلة "كارفور" أنّها "أخطأت بعدم إقفال المتجر فوراً بعد الوفاة إلى أن يصل (فريق) خدمة دفن الموتى".
وأضافت الشركة بأنّ المتوفّى عمل في قطاع المبيعات وقد تلقى الإسعافات الأولية، وأنّ المتجر طلب دعماً طبياً، مؤكّدة أنّ التعليمات بعد الوفاة كانت تقضي بعدم إزالة الجثة من مكانها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: متجر شركة عالمية يخفي جثة بداخله ويستمرّ بالبيع! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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