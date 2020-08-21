بالصورة: متجر شركة عالمية يخفي جثة بداخله ويستمرّ بالبيع!

في حادثة غريبة، قدّم متجر تابع لسلسلة متاجر "كارفور" الفرنسية بيان اعتذار عن واقعة حصلت في أحد فروعه في البرازيل، تتعلّق بوجود جثّة داخله فيما أبقى على أبوابه مفتوحة أمام الزبائن.



وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "يورو نيوز"، فقد أقرّ المتجر التابع للشركة الفرنسية في بيان له، ما حصل في فرعه بمدينة ريسيفي في شمال شرقي البرازيل، حيث أبقى أبوابه مفتوحة على الرغم من وجود جثة فيه، إذ عمد القائمون على المتجر إلى تغطية الجثة بالمظلات، ما أثار استهجان الزبائن.



واعتذرت "كارفور" في بيانها "عن الطريقة غير اللائقة التي تم فيها التعامل مع وفاة السيد موزس سانتوس المؤسفة وغير المتوقعة والتي نتجت عن نوبة قلبية داخل متجرنا في ريسيفي".