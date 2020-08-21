لخسارة الوزن بسرعة... اعتمدي رجيم البطيخ الصيفي

وجبة خفيفة: قطعتان من البطيخ أو كوب من عصير البطيخ مع عصير الليمون والزنجبيل والنعناع.
الغداء: قطعة متوسطة الحجم من فيليه السمك المشوي مع القليل من اللوبياء المسلوقة، شريحة بطيخ متوسطة الحجم.
العشاء: طبق من البطيخ المقطّع، بوريه خضار، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم وغير المحلّى.
لكن يجب التذكير دائماً بأن من المهم قبل بدء اتباع أي رجيم لخسارة الوزن، استشارة الاختصاصيين. كذلك يجب الحرص على تناول الأطعمة الصحية والتخلّي عن تلك الغنية بالدهون الضارة مع ممارسة التمارين الرياضية.
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