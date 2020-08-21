شرطة البصرة: تعاملنا باقصى درجات ضبط النفس رغم استعمال المتظاهرين قنابل المولوتوف

اكدت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت، ان منتسبيها تعاملوا باقصى درجات ضبط النفس رغم استعمال المتظاهرين قنابل المولوتوف.
واضافت انه "في الوقت الذي تؤدي قواتنا الأمنية واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر وتلتزم بالتعليمات الخاصة بالتعامل الإنساني وحماية الجمهور المتواجد في مكان التظاهر وهي تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس تحت ضغط الأفعال من مثيري العنف".
واكدت القيادة، :"نلاحظ بصورة واضحة سبب استخدام عدد من المجاميع داخل التظاهرات قناني المولوتوف وبكميات كبيرة، فضلاً عن رمي الحجارة ما أدى إلى اصابات في صفوف القوات الأمنية بشظايا وجروح مختلفة وهذا الامر يعد مخالفاً للقانون ما هو إلا محاولة لحرف مسار التظاهر السلمي و لخلط الاوراق ومحاولة لزعزعة الامن والاستقرار في المحافظة ".
ودعت قيادة الشرطة، جميع المتظاهرين السلميين إلى "التعاون لمنع المجاميع المثيرة للعنف من ممارسة هذا الأفعال والتي تستوجب الرد وفقاً للقانون"، مهيبة بجميع المتظاهرين السلميين والمحتجين "الانتباه إلى ذلك وتشكر جميع المتعاونين معها لتأمين وحماية المتظاهرين".
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