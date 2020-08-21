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في هذه الحالة لا تأكلوا الطماطم!

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وأضافت أن الطماطم توفر الأحماض العضوية التي قد تؤذي كل مَن يعاني مشاكل مثل قرحة المعدة والتهابها. وتابعت أن من الافضل عدم تناول الخضار الطازجة، أي من دون طهو في حال المعاناة من الاضطرابات الهضمية.

ولفتت في السياق نفسه إلى ضرورة التنبه إلى خطر أكل الطماطم في حالات الحساسية، مع الإشارة إلى أن هذا يمكن أن يحفّز عمل الهيستامين.

وعن الطماطم المعالَجة حرارياً، قالت كروغلوفا إنها تحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة أو الليكوبين، مع الإشارة إلى أنها تحمي من السرطان ومن خطر أمراض القلب. ولفتت في المقابل إلى أن هذه الخضار تفقد نسبة من الفيتامين C عندما تتم معالجتها حرارياً وأن من الأفضل للأصحاء تناولها طازجة.


ودعت إلى عدم المبالغة في استهلاك الصلصة الصناعية، لأنها غنية بالسكر والتوابل. واللافت أنها نصحت بعدم تناول اكثر من 200 غ من الطماطم يومياً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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