الجيش اليمني يحقق تقدما جديدا بصعدة والجوف

حققت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، الجمعة، تقدما جديدا في محافظتي صعدة والجوف بعد معارك أسفرت عن مقتل 12 عنصرا حوثيا وعشرات الجرحى.



وفي معاقل الانقلاب بصعدة، سيطرت قوات الجيش الوطني على مواقع قريبة من مثلث باقم، والتي تطل على مركز المديرية بعد هجوم مباغت شنه على مواقع مليشيا الحوثي المتمركزة في باقم شمال المحافظة.

وقال أركان حرب اللواء الخامس بالجيش اليمني سليمان النويهي، في بيان صحفي، إن المعارك أسفرت عن مقتل 5 من عناصر المليشيا الحوثية وجرح آخرين، فضلا عن استعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة،

Advertisements

وفي محافظة الجوف، سيطرت قوات الجيش اليمني على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي بجبهات النضود والعلم، شرقي مدينة الحزم، بعد هجوم مباغت، بإسناد جوي من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وقالت مصادر عسكرية إن المعارك التي استمرت لعدة ساعات أسفرت عن مقتل 7 عناصر حوثية، وتدمير آليات عسكرية مختلفة تابعة للمليشيا الانقلابية.

وصعّدت مليشيا الحوثي عسكريا في عدد من الجبهات اليمنية، بهدف إحباط التحركات الأممية لإحياء عملية السلام وتفعيل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.