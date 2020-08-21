سعر الدولار في لبنان اليوم الجمعة 21 أغسطس 2020

ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم في سوق الصرف الموازية (السوداء) بواقع 100 ليرة، ليتراوح بين 7000 و7100 ليرة لبنانية لكل دولار، مقابل سعر يتراوح بين 6900 و7000 ليرة لكل دولار في ختام تعاملات أمس الخميس.

والثبات النسبي في سعر الدولار جاء في ظل الضغط الشعبي على مصرف لبنان المركزي الذي وافق مؤخرا لشركات تحويل الأموال على صرف الحوالات للبنانيين بالدولار، بدلا من الليرة اللبنانية.

ولكن تفاجأ متعاملون في سوق الصرف اللبنانية بحسب وسائل الإعلام بامتناع بعض شركات تحويل الأموال إلكترونيا عن صرف الحوالات بالدولار بحجة أن العملة الخضراء غير متوفرة.

ويعيش لبنان أسوأ أزماته منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990، وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما أدخل البلد في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.

وأمس الخميس، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند (RD) لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى، بينما تلوح في الأفق كارثة "جوع" بعد أن كشف البنك المركزي عن أن احتياطياته الأجنبية لا تكفي لدعم السلع الأساسية سوى 3 أشهر فقط.

وقال مصدر رسمي، إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من 3 أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.

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وأضاف المصدر أن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

وقدرت مصادر أخرى في يوليو/تموز الماضي، الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار، وذلك قبل الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 179 شخصا ودمر قطاعات واسعة من المدينة.

وتفاقمت بسبب الانفجار وتبعاته أزمة مالية تسببت منذ أواخر العام الماضي في تراجع شديد لقيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية مما نال من الواردات بسبب تفاقم شح الدولار، في حين زاد التضخم والفقر أيضا.

ورغم ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحا لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة.

السوق السوداء

توقع خبراء أن يشهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا، ليتراوح سعره بين 7100 ليرة و7200 ليرة لكل دولار، في ظل رفض بعض شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال صرف الحوالات بالدولار وإدعاء ندرته بالسوق.

الصرافات

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة فقط بهامش متحرك بين: 3850 حدا أدنى للشراء و3900 حدا أقصى للبيع.

البنك المركزي

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.