قمة ثلاثية أردنية مصرية عراقية في عمان الأسبوع المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 أغسطس 2020

الخليج 365 - متابعات

يعقد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قمة ثلاثية في عمَّان الأسبوع المقبل.

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وتركز القمة، التي تعقد للمرة الثالثة، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الجمعة، على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية.

يشار إلى أن القمة الثلاثية الأولى عقدت في القاهرة، في مارس/ آذار 2019، تبعتها قمة ثلاثية عقدت في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.