«دس السم في الخبز».. صحيفة تكشف تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد.. والرئاسة التونسية تعلّق

كشفت وسائل إعلامية تونسية تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك عبر "دس السم له بالخبز الذي يتناوله".

وأفادت صحيفة "الشروق" التونسية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن أحد عمال المخابز بالعاصمة التونسية كشف عن تفاصيل العملية.

وقالت الصحيفة إن العملية بدأت برجل أعمال تونسي ـ لم تحدد هويته ـ قدم رشوة إلى أحد عمال المخابز الذي تقتنى منه مؤسسة الرئاسة التونسية خبزها، بمبلغ 20 ألف دينار، مقابل "وضع مواد سامة داخل العجين الخاص بطلبية مؤسسة الرئاسة".

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وأضافت أن العامل أحس بخطورة المسألة، حيث قرر إخطار الأجهزة الأمنية بالأمر، ووجود خطر محدق على حياة الرئيس التونسى، وهو ما أكدته تحريات الفرق الخاصة بمكافحة الإرهاب فى تونس، وكشفت عن الخلايا التى تعمل على استهداف رئيس البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات متواصلة في هذا الشأن وقد تُظهر تورط سياسيين، وهو الأمر الذي نفته الرئاسة التونسية.

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محسن الدالي، إن ما نشرته صحيفة ”الشروق“ الصادرة الجمعة حول مخطط تسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد لا يرتقي لمخطط اغتيال.

وأكد الدالي أنه تم فتح بحث منذ فترة في الغرض بعد ورود معطيات ليتبين بعد الأبحاث أنها "مجرد تصفية حسابات بين أصحاب مخبزين"، وفق قوله، مشيراً إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة.