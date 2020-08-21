وزير داخلية الوفاق يُحرج أردوغان ويشيد بـ السيسي

علّق وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، فتحي باشاغا، على قرار وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال باشاغا، في تصريحت لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن قرار وقف إطلاق النار فى ليبيا الذى تم الإعلان عنه اليوم الجمعة لم يكن ليحدث دون دعم من الولايات المتحدة ومصر.

وأضاف باشاغا أن هذا الاتفاق يجب أن يعقبه حوار سياسي جاد يؤدي إلى تسوية، مشيراً إلى ضرورة أن يتم اتخاذ هذه الخطوة بسرعة.

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وعلّقت الوكالة الأمريكية على وقف إطلاق النار في ليبيا بالقول "إنه يثير آمالاً بإنهاء حروب الوكالة التي تشهدها ليبيا."

وفي زقت سابق اليوم، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، ومجلس النواب، وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في كافة أرجاء البلاد، تمهيدًا للجلوس على مائدة المفاوضات لبحث الحل السياسي.

وأعرب فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدول المرحبة ببيان المجلس الرئاسي الليبي، على جهودهم لإحلال الأمن في ليبيا.

ورحب الرئيس السيسي بقرار بوقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها”.