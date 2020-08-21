لجنة الاتفاق النووي تلتئم بفيينا في أول سبتمبر

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أعلن الاتحاد الأوروبي انعقاد اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في أول سبتمبر في فيينا.
بروكسل: تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني اجتماعًا في أول سبتمبر في فيينا، وفق ما أعلنت الدوائر الخارجية للاتحاد الاوروبي الجمعة، وذلك غداة توتر بين الأميركيين والأوروبيين في الأمم المتحدة.
وأورد بيان مقتضب للدبلوماسية الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي سيترأس اللجنة، على أن تضم ممثلين للصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران.
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