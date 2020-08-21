شكرا لقرائتكم خبر عن النائب جون طلعت: إنجازات قطاع النقل ومساهماته فى التنمية تردع أكاذيب الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن جهود وزارة النقل على مدار الفترة الماضية سواء فيما يتعلق بالتطوير والتحديث الكبير الذى تم فى قطاعات مترو الأنفاق والطرق والكبارى والسكك الحديدية، أو جهود التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا، قدمت نموذجًا يحتذى به فى تدشين إنجازات ملموسة ومشروعات ضخمة لقطاع النقل الذى تعرض للإهمال لسنوات.

ولفت عضو مجلس النواب، فى بيان له، إلى أن لغة الأرقام تكشف حجم الإنجازات التى حققتها وزارة النقل وتردع الأكاذيب الإخوانية، حيث بلغ إجمالى المبالغ التى صُرفت على مشروعات مترو الانفاق خلال الـــ 6 سنوات السابقة 33.1 مليار جنيه، وجار تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء فى تنفيذ مشروعات أخرى جار دراستها بتكلفة تقديرية 300 مليار جنيه، كما أنه تم تحديث نظم إشارات السكك الحديدية لاستبداله بالإلكترونى بقيمة 37 مليار جنيه، وتطوير شبكة الطرق بين المحافظات بإجمالى 10 مليارات جنيه سنويًا، إضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا، بالإضافة إلى تنفيذ 600 كوبرى ونفق بتكلفة 85 مليار جنيه سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل.

واختتم طلعت بالتأكيد على أن منظومة النقل لا تقتصر على نقل الركاب والبضائع، بل تتخطى ذلك بكونها عنصرا رئيسيا فى التنمية المستدامة وربط مصر بمحيطها الأفريقى والعربى وتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود والسوق الحرة الأفريقية، مبينًا أن الفريق مهندس كامل الوزير فطن لهذه الفلسفة وعمل على تطبيقها منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب وهو ما بدأت مصر تجنى ثماره الفترة الحالية.