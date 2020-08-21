شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علم الدين يكشف طبيعة محتوى قنوات الإخوان: تضليل ودعاية سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن محتوى قنوات الإخوان منذ بدايتها وهو يتضمن مجموعة أخبار وأراء مزيفة ومضللة تقوم على الانتقائية والتلفيق والاختلاق والتركيز على كل الجوانب السلبية غير الحقيقية على مسرح الأحداث فى مصر، مشيرا إلى أنه ليس إعلام لكنه نوع من التضليل المعلوماتى والدعاية السوداء لأجندات معنية وقوى كارهة لمصر تسعى لخدمتها، قائلا "نحن لا نتعامل مع قنوات ولكن مع أدوات استخباراتية تستهدف ضرب مصر".

وعن طبيعة الخطاب، قال "علم الدين" إن الخطاب الذى تتناوله قنوات الإخوان هو خطاب مكرر فى الهدف والقالب وهو عمل حالة إرباك وإفساد فى العلاقة بين الجماهير المصرية وإفساد فرحتهم من خلال إطلاق الشائعات وتزييف الحقائق والمحاولات لتوظيف الإعلام التقليدى وغير التقليدى المتمثل فى الرقمى لصالح السعى الفاشل فى إسقاط الدولة المصرية وهو ما تسعى له منذ 7 سنوات بعد سقوط حكم الإخوان .

وتابع قائلا "من 3 يوليو وحتى الآن وهناك ضغط إعلامى مبنى على تضليل يتوازى معه عمليات إرهابية فاشلة، وهم لا يتحدثون عن إنجاز بل تسعى لاستغلال كافة الأحداث الإيجابية فى استخراج جوانب سلبية لها والحديث عنها وقلب الحقائق فهم قدموا إعلاما يدعم الإرهاب والعنف والتضليل".

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ودلل "علم الدين " على ذلك بتجاهل قنوات الإخوان للإنجازات الأخيرة فى مترو الأنفاق والذى رغم التوسع فيه وإنشاء خطوط جديدة تخدم المواطن إلا أنهم اعتبروا زيادة سعر التذاكر زيادة للأعباء على المواطن، كما اعتبروا إزالة مسجد لاستكمال بناء محور المحمودية هى مذبحة للمساجد فى مصر بينما تم بناء أمامه 14 مسجد على طول المحور.

وشدد أن ما تقوم به قنوات الإخوان هو تكنيك متبع ومعتاد ويتمثل فى قمة التضليل المعلوماتى للأحداث، معتبرا أن الحل هنا يتمثل فى المواجهة وهى ما نقوم به الآن بالرد السريع والفورى من قبل الحكومة وتوفير معلومات تحاصر هذه الشائعات وتحد من هذا التضليل فى مهده فلابد وأن يعلم الشعب المصرى أن ما يشاهده من إعلام بغيض هو أدوات أنشأتها أجهزة استخباراتية لخدمة توجيهات الإخوان لإرباك المشهد المصرى.