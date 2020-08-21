شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب ترحب بوقف إطلاق النار فى ليبيا.. وتؤكد: بداية للتسوية السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ترحيبها بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي بوقف إطلاق النار، ووقف العمليات العسكرية بعد إخراج كافة المليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وعلى أساس إعلان القاهرة.

وأكدت التنسيقية، دعمها المطلق لموقف مصر الثابت تجاه أشقائها العرب والدفع بالعملية السياسية والسعى للتوصل إلى تسوية سلمية بين كافة الأطراف الفاعلة فى المشهد الليبي، موضحا أنها تعتبر ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق طموحات الشعب الليبى في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ مقدرات لييبا وشعبها.

وكان المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق قد أعلن وقف إطلاق النار فى كامل الأراضي الليبية، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقتضي تحويل سرت والجفرة إلى منطقة منزوعة السلاح، كما دعا المجلس الرئاسى إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل، وأعلن المجلس الرئاسى أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستتم وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الليبيين، حسبما ذكرت شبكة العربية.

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من جانبه قال المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبى في تصريحات لسكاي نيوز عربية، إن الجيش الوطني ملتزم بقرار وقف إطلاق النار، ولم نتطرق لجعل سرت منطقة منزوعة السلاح.

وكانت حكومة الوفاق قد صرحت بأن تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.