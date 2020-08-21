نقيب الإعلاميين: قناة الجزيرة دائما ما تقلب الحقائق وفيديوهاتها مفبركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن قناة الجزيرة تعمل على خدمة توجهاتها المعادية للدولة المصرية و مؤسساتها بنشر الشائعات و الأكاذيب، مضيفا أن الأساليب التى تستخدمها قناة الجزيرة و تدعى أنها مهنية هى أساليب خبيثة و لا تمت للمهنية بصلة.
وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قناة الجزيرة دائما ما تستضيف شخصيات توجههم وفق سياسة القناة المعادية للدولة المصرية، مشيرا الى أنها دائما ما تقلب الحقائق و تقوم بنشر فيديوهات مفبركة كاذبة و مواد أرشيفية قديمة لتعبر بها عن أخبار كاذبة تبثها على شاشتها.
وأشار طارق سعدة نقيب الإعلاميين الى أن أسلوب قناة الجزيرة يعد أسلوب غير مهنى وموجها ويدافع عن توجهات سياسية مناهضة للدولة المصرية و لا تريد الخير لمصر و لا للأمة العربية، مشددا على ضرورة رصد أكاذيب و شائعات الإخوان للرد عليها بالحقائق .
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